المدينة المنورة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسنظمت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، حملة تطوعية لنظافة مدخل المدينة المنورة الشمالي بمشاركة فريق مفتاح الخير التطوعي .وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة خالد بن متعب خليفة، أن الحملة التطوعية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وسبل المحافظة على حماية البيئة وإيصال رسالة بأهمية رمي المخلفات في المواقع المخصصة وتجميعها في أكياس محكمة، إضافة إلى إيضاح مدى الجهود التي يتم بذلها من قبل عمال النظافة للمحافظة على نظافة المدينة المنورة.وبين مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة المدينة المنورة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي ،أنه تم خلال العام الماضي رفع 691.235 طناً من المخلفات المنزلية والتخلص منها بطريقة آمنة بيئياً للحفاظ على أعلى معدلات الإصحاح البيئي وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة، فيما تم غسيل الأرصفة بطول يبلغ 5400 كيلو متر وصيانة 18.000 حاوية وغسيل وتعقيم 480.000 حاوية.// انتهى //11:04ت م0019