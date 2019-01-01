عمّان 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، التي تناولت تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية والتدريب وتبادل الخبرات المشتركة والتعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى جهود محاربة الإرهاب.وواصلت متابعتها لمناقشات مجلس النواب الأردني لمشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019م.واهتمت باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتسعة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنهم مطلوبون.وسلطت الضوء على تنفيذ سلاح الجو العراقي، ضربة جوية استهدفت تجمعًا لقيادات إرهابية من تنظيم داعش في الجانب السوري.// انتهى //11:10ت م0022