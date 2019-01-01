عيون الجواء 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسنظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم بالتعاون مع بلدية محافظة عيون الجواء ولجنة التنمية السياحية، فعاليات "مهرجان القرية التراثية"، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 29 من الشهر الجاري.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد الصقري أن الفعاليات تستهدف الأسرة والشباب بمختلف الأعمار، بهدف تعزيز الأجواء التنشيطية للسياحة المحلية، والتعريف بالتراث الحضاري، مع توفير وسائل الدعم والمرافق العامة المساندة، مبيناً أن تجربة التشغيل والتنظيم للفعاليات في القرية التراثية لمدة زمنية طويلة ومستمرة، تتطلب التجديد والتحديث والإبداع، وهو ما يوجـد نوعًا من التحدي الذي ضاعف من حجم المسؤولية على العاملين في القرية، وزاد من مهامهم وجهودهم، لتحقيق تطلعات الزوار ورغباتهم.وأضاف الصقري أن القرية التراثية وبوصفها بلدة تراثية أوجدت للمنظمين مساحة كبيرة في تنويع المناشط وتعددها، مشيرًا إلى أن البرامج المقدمة، تتفاوت ما بين مناشط تحكي التراث والحياة القديمة، من منازل وأسواق ودكاكين ومدارس ومصليات ليعيش معها الزائر عبق التاريخ بجميع تفاصيله، وما بين فعاليات وبرامج تنشيطية تحوي على الكثير من البرامج الخاصة بالأسر المنتجة، والحرف والحرفيين، ومسابقات الرسم والتصوير، والفنون الشعبية، والفرق الترفيهية والاستعراضية..// انتهى //11:10ت م0023