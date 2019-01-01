الدمام 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسزرعت إدارة الحدائق والتجميل في بلدية محافظة الخبر أكثر من 300 شتلة من أشجار " بونسيانا ،واكاسيا جلوكا " بحي البحيرة في العزيزية، ضمن جهودها لتوسيع خريطة المساحة الخضراء وتعزيز مكونات وعناصر البيئة، للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي داخل المحافظة.وأفاد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن التشجير شمل 5 شوارع بحي البحيرة ، بهدف توفير أفضل بيئة سكنية من خلال المعايير الصحية والجمالية لجميع السكان في أحياء الخبر.وبين أن البلدية تعمل على توسيع خريطة المسطحات الخضراء، وإرساء مشاريع الزراعة التجميلية للشوارع والميادين، مشيراً إلى وجود خطط ومبادرات متعددة لزيادة أعداد الأشجار في مختلف الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء السكنية بالمحافظة.// انتهى //11:12ت م0024