تبوك 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي أمس، عددًا من أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي.وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.وسأل سمو الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.وقد تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //11:13ت م0025