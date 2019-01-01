رام الله 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال احتفال بإيقاد شعلة انطلاقة الذكرى السنوية 54 لحركة فتح في مدينة رام الله، التي أكد فيها ،أن العقوبات الأميركية لن تدفعنا للتنازل عن مدينة القدس "ستبقي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، وأنها "ليست للبيع".وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على اقوال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية العام 2018 بلغ حوالي 13.05 مليون فلسطيني.وأوردت التقرير الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن إسرائيل قتلت 312 فلسطينيًا وفلسطينية خلال العام 2018 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.ونشرت خبر تقديّرات اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على غزة، الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في القطاع خلال عام 2018 بمبلغ 300 مليون دولار.وواكبت صحف فلسطين نبأ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، السماح بتوسيع منطقة الصيد للصيادين في بحر غزة.// انتهى //11:39ت م0027