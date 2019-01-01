عنيزة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسحظي ركن الفروسية في "مهرجان الغضا الـ 17" والمقام بمحافظة عنيزة، بإقبال كبير من الزوار، نظير ما يقدمه من أقسام وعروض متميزة.وأوضح المشرف علي الركن المدرب حمد إبراهيم الدوسري أن الركن يضم ساحة للعروض اليومية مع وجود مساحات مناسبة للزوار محاطة بالسياج لضمان سلامتهم، مبيناً أن عروض الأوتاد هي أكثر ما يشد المشاهدين، مشيراً إلى أن الركن يقدم معلومات شاملة عن الخيول بجميع أنواعها وأنسابها وأبرز المعلومات التفصيلية عنها، إضافة إلى قسم الرسم للراغبين في رسم الخيول وتصويرها، وقسم للعيادة البيطرية التي تقدم معلومات عن أمراض الخيول، إلى جانب خدمة التدريب على ركوب الخيل.// انتهى //11:48ت م0028