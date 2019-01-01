تونس 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسنقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتسوية ليبية "تاريخية" خلال العام الحالي , والتي يجب أن تجمع كل الليبيين دون استثناء من أجل توحيد المؤسسات الليبية والخروج من دائرة الصراعات التي تعيشها البلاد وإنهاء خطر الإرهاب الذي يهددها.وألقت الضوء على الغموض الذي يلف الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية بالجزائر والمقررة في شهر أبريل القادم , في وقت جدد فيه رئيس الحكومة الجزائرية احمد اويحيى التأكيد على رفض حزبه دعوات سابقة لتأجيل هذه الانتخابات , مبررا ذلك بأنه لا توجد أي أزمة سياسية في البلاد قد تستدعي التأجيل.وكتبت صحف اليوم عن استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية ، التي قالت أنها تجرى وسط أجواء من التوتر في انتظار الإعلان عن خلف للرئيس جوزيف كابيلا, مشيرة إلى أن مراقبين يتوقعون الطعن في النتائج، في ظل اتهامات متبادلة بين الحزب الحاكم والمعارضة بتزويرها.وضمن تقارير متفرقة كتبت اليوميات التونسية عن مقتل شخصين وإصابة نحو 35 آخرين أمس نتيجة انفجار قنبلة خارج مركز تجاري في مدينة كوتاباتو الفيليبينية, وتولي رومانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وسط تساؤلات بشأن مدى صلاحيتها لقيادة التكتل خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:57ت م0030