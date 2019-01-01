الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واساستعانت جهات حكومية وأهلية مُشارِكة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بتقنية الواقع الافتراضي " VR " لتقديم محتوى متنوع لزوار الجنادرية ما بين التوعية والتثقيف والتدريب وكذلك الترفيه، مختصرة بذلك لغة الكلام ومعطية مؤشرات قوية على تسارع الخطوات نحو التعامل مع التقنية الحديثة لتقديم رسائل من خلالها بشكل يتوافق ومعطيات العصر الرقمي وما تعيشه المملكة من مسيرة متجددة نحو المستقبل الواعد في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.ووجدت تقنية "الواقع الافتراضي" وما تقدمه من محتوى، اهتمام كبير لدى زوار الجنادرية بمختلف أطيافهم وفئاتهم العمرية، مبدين تفاعلهم معها في صورة تؤكد نجاح استخدامها كوسيلة من الوسائل الجديدة يتم من خلالها بث الرسائل التعريفية والتوعوية كاستخدام أمثل، إلى جانب استخداماتها الترفيهية.ووقفت "وكالة الأنباء السعودية" على محتوى الواقع الافتراضي لجهات عدة في المهرجان، رصدت خلالها تفاعل زوار الجنادرية مع تلك التقنية، حيث شاركت قوات الأمن الخاصة ضمن معرض رئاسة أمن الدولة بجناح خاص للواقع الافتراضي قدمت خلاله محتوى يتعايش معه الزائر القفز المظلي الحُر بشكل نظري باستخدام المشاهدة فقط، وجانب آخر من الجناح يقدم محاكاة تطبيقية باستخدام أدوات القفز، وتعايش الزوار وسط الدهشة مع تلك التجربة التي قدمها جناح قوات الأمن الخاصة بتقنية عالية ودقيقة في المحتوى استخدمت زاوية 360 درجة للمشاهدة.وقدمت النيابة العامة في معرضها القائم بالجنادرية محتوى آخر عبر تقنية الواقع الافتراضي لإيصال رسالة توعوية وتثقيفية للمجتمع من خلالها عن جريمة إطلاق النار وخطره في مناسبات الأفراح، واستخدمت الواقع الافتراضي للتعريف بالجريمة وتوضيح تفاصيلها، والتثقيف بأهمية التبليغ عبر الوسائل المتاحة عند وقوعها كونها جريمة يعاقب عليها النظام.// يتبع //11:59ت م0031

فيما أتاحت الإدارة العامة للمرور لزوار الجنادرية ضمن معرض وزارة الداخلية تجربه محاكاة قيادة المركبات عبر الواقع الافتراضي، مُهيأة الفرصة أمام البالغين من الجنسين والأطفال على حدٍ سواء، ووجدت المحاكاة اهتمام كبير من السيدات من زوّار المهرجان لخوض التجربة والتعرف على قواعد السير على الطرقات، والمخاطر المترتبة من ارتكاب المخالفات المرورية.وفي معرض وزارة الحج والعمرة يسافر الزائر من أرض الجنادرية إلى الحرم المكي في رحلة عبر الواقع الافتراضي يشاهد خلالها وبصورة حية تفاصيل كاملة للكعبة المشرفة ويعيش مناسك العمرة من طواف وسعي، إضافة إلى جولة على المواقع التاريخية بالعاصمة المقدسة، كما يتعرف الزائر من خلال الواقع الافتراضي على مدينة مكة المكرمة بصفة عامة.وخصصت من جانب آخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني ركنين للترفيه ضمن معرضيها بالجنادرية مُستخدمة الواقع الافتراضي، حيث وجدا تفاعل كبيراً من الزوار بجميع فئاتهم العمرية الذين توافدوا على المعرضين لقضاء وقتهم في المتعة مع محتوى الترفيه المقدم.ونوه عدد من مرتادي الجنادرية بأن تقنية الواقع الافتراضي باتت مطلب في العديد من الجوانب الأخرى منها التعليمية والتدريبية في ظل إمكانات التقنية الحديثة والتسارع في استخداماتها المتعددة في العصر الرقمي، واحتياج الأجيال الحالية والقادمة لها.// انتهى //11:59ت م0032