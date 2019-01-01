جيزان 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسيشارك مركز طب الأسرة والمجتمع للحرس الوطني بمنطقة جازان، في فعاليات مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر "جازان الفل .. مشتى الكل"، بخيمة صحية تضم أركاناً طبية تحت شعار "عش صحيحاً ".وتضم الخيمة أركاناً عدة، تبدأ بغرفة طوارئ لاستقبال الحالات المصابة بالمهرجان، وركن عش صحيحاً، وركن المختبرات الطبية، وركن الأطفال والرضاعة الطبيعية، و ركن العلاج الطبيعي، وركن البصريات، وركن حقوق المرضى، وركن الصحة النفسية، وركن الأشعة، وركن الجلدية، وركن الصيدلة، وركن أسنان صحية لابتسامة جميلة، وركن ذوي الاحتياجات الخاصة، وركن الإسعافات الأولية، وركن العلاج التنفسي، وركن التغذية، وركن مكافحة العدوى والتطعيمات .ووفقاً للمتحدثة الإعلامية للخيمة الصحية أسماء نمازي، فإن مركز طب الأسرة والمجتمع للحرس الوطني قدم خدمات طبية لحالات مرضية من تجاوزت ٤٢ حالة، وتم التعامل معها بتحويلها إلى المستشفى وأخذ الإجراءات اللازمة معها، فيما تجاوز عدد الزائرين للخيمة ٣١٠٠ زائر حتى اليوم، مشيرة إلى أن الخيمة ستستمر في تقدم خدماتها لزوار المهرجان على مدى ٤٥ يوماً.// انتهى //12:00ت م0033