القريات 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسنفذ مركز التنمية الاجتماعية بالقريات الملتقى الأول لسيدات الأعمال والمهن السعودية تحت عنوان "تعارف وتعاون وتواصل".وتضمن الملتقى استعراضاً لبعض قصص نجاح لسيدات أعمال من محافظة القريات، إلى جانب عددٍ من الجلسات الحوارية, بعنوان "التخطيط الناجح للمشاريع"، و "تطوير المرأة ودعم مسيرتها"، و "دور سيدات الأعمال في تنمية المجتمع".وأوضحت مساعدة مدير مركز التنمية الاجتماعية فصل خلف الخميس أن الملتقى يأتي لدعم الدور التنموي الذي تقوم به سيدات الأعمال, مشيرة إلى أن الملتقى سيخرج بمراحل قادمة بتقديم دورة تدريبية، كما سيتم تفعيل برامج للأسر المنتجة بالتعاون مع مول القريات .// انتهى //12:11ت م0034