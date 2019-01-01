كابول 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسلقي 23 من قوات الأمن الأفغانية أمس مصرعهم، وأصيب 25 آخرون في سلسلة هجمات شنها مسلحو طالبان في "إقليم "ساري-بول" شمالي أفغانستان.وأوضح عضو المجلس الإقليمي محمد عاصف صديقي أن الهجوم وقع في منطقة ساياد بإقليم ساري-بول في الساعة السابعة مساء أمس، ومن بين القتلى مسؤول إقليمي رفيع المستوى وقائد شرطة، وقائد سرية عسكرية"، مبينًا أن الهجوم استمر سبع ساعات، اجتاح فيه مسلحو طالبان عددًا من المواقع الأمنية.// انتهى //12:17ت م0035