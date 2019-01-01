محايل 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسانطلقت أمس، فعليات ملتقى المجاردة الشتوي "المجاردة أجمل"، ومهرجان العسل السابع، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.وتجول محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بشارع الفن، مستمعاً لشرح مفصل عن محتويات الشارع وأقسامه, كما أطلع على خيمة العسل، التي تضم أكثر من 40 عارضاً من منتجي العسل ومربي النحل.عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم ألقى محافظ المجاردة كلمة أكد من خلالها أن المحافظة تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الذي يهتم بالمكان والإنسان في كل شبر داخل منطقة عسير، مضيفاً أن المهرجان يحتوي على العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة لهذا العام, ثم القيت عدد من القصائد النبطية.عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن محافظة المجاردة نال استحسان الحضور، ثم قدم أوبريت بعنوان مجد وعشق بمشاركة فرقة السيوف، وفي ختام الحفل كرم المحافظ عدد مديري الإدارات الحكومية.// انتهى //12:33ت م0036