نجران 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، المشروعات البلدية بمحافظة شرورة.وبدأت الجولة بزيارة مبنى بلدية محافظة شرورة، التقى خلالها بالموظفين، وحثهم على مواصلة الجهود، بعدها تفقد مبنى المركز الحضاري ومشتل البلدية، وأعمال الردميات بمشروع سفلتة مخطط الصناعية، كما تفقد الخدمات البلدية بمركز الأخاشيم التابع لمحافظة شرورة.من جهة أخرى التقى المهندس عيبان خلال الجولة بمحافظ شرورة المكلف عامر الصيعري، ورئيس البلدية، ورئيس المجلس البلدي، ومناقشة احتياجات المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها من المشروعات والخدمات البلدية، وتطوير الخدمات المقدمة في المحافظة ومراكزها، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات الاستثمارية والخدمات البلدية بالمحافظة.// انتهى //13:31ت م0056