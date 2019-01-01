بيروت 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 1 يناير 2019 م واسوثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا حتى نهاية عام 2018 المنصرم 3911 ضحية فلسطينية قضت خلال سنوات الصراع المتفجر في سوريا.وأشارت مجموعة العمل في تقرير اليوم أنّ من بين الضحايا الفلسطينيين ، 564 لاجئاً قضوا تحت التعذيب في السجون والمعتقلات السورية، و205 آخرين بسبب نقص الرعاية الطبية والحصار المشدد الذي فرضته قوات نظام الأسد ومليشياته المسلحة على مخيم اليرموك بريف دمشق.وأعلنت المجموعة في تقريرها إلى أنها وثقت أيضاً 1711 معتقلاً فلسطينياً في الأفرع والمعتقلات التابعة لنظام الأسد.// انتهى //13:33ت م0057