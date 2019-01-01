جدة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستألقت عدد من الدول العربية في تقديم موروثها الشعبي في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومنها المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين، وذلك في تمازج بين ثقافات الشعوب واضفاء التنوع والتجديد في نسخة المعرض لهذا العام.وأكد المشرف العام على وكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية عبدالله بن حسن الكناني أن هذه المشاركة تهدف لتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة حيث تتنافس 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية في المشاركة بالمعرض, الذي يستقطب 180 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع.وأشار إلى أن المعرض وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب يأخذ في الاعتبار عنصر التجديد وتطوير المحتوى شكلاً ومضموناً، وسط التوقعات لحصد المعرض أكثر من 50 ألف زائر يومياً، لمتابعة مختلف فعاليات المعرض التي تستمر على مدى 10 أيام ،التي حرصت خلالها إدارة المعرض للارتقاء بها لتوجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام .يذكر أن البرنامج الثقافي بمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة يضم أكثر من 50 فعالية، وأكثر من 60 ورشة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية و 55 فيلم وثائقي يحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي.// انتهى //13:33ت م0058