القاهرة 25 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 01 يناير 2019م واسكشف تقرير للبورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين الأجانب "غير العرب" سجلت صافي شراء خلال عام 2018 بأكمله بلغ نحو 7.2 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع قدره 838.4 مليون جنيه خلال العام بعد استبعاد الصفقات.وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن شهر ديسمبر 2018، أن أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الشهر سجلت تباينا في اتجاهاتها، وهو ما أرجعه محللون إلى كثرة الأحداث التي أثرت على سلوك المستثمرين واتجاهات السوق، كان أغلبها عوامل خارجية تمثلت في رفع الفائدة الأمريكية والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الشهر.وسجل مؤشر بورصة مصر الرئيسي /إيجي إكس 30/ تراجعا خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نسبته 13ر2% ليبلغ مستوى 77ر13035 نقطة بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 8ر1% لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 83ر693 نقطة فيما زاد مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 2ر1% مسجلا 21ر1727 نقطة في أخر جلساته في شهر ديسمبر الماضي.وأوضح التقرير أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أنهي تعاملات شهر ديسمبر عند مستوى 7ر749 مليار جنيه بتراجع قدره مليار جنيه عند تعاملات شهر نوفمبر الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 1ر24 مليار جنيه جاءت بعد تداول 7ر3 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 464 ألف عملية.ولفت التقرير الانتباه إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين سجلت نسبة 6ر69% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 23% من إجمالي التعاملات بالبورصة، والعرب على 35ر7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //13:40ت م0059