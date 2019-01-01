حائل 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستشارك رئاسة أمن الدولة للمرة الثانية في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نسيان الدوالي 2019، بهدف تعريف المجتمع بقطاعاتها، إضافة إلى مد الجسور مع المجتمع كون المواطن رجل الأمن الأول وذلك بمقر الفعاليات بمتنزه المغواة .وأوضح المتحدث باسم جناح رئاسة أمن الدولة الملازم أول محمد عبدالرحمن اليحيا، أن الجناح الذي تشارك فيه عدد من قطاعات الرئاسة يحتوي على عدة أركان تعرض من خلاله إدارة المتفجرات ما تم ضبطه مع الخلايا الإرهابية من مواد متفجرة ، فضلاً عن إبراز جهود رجال الأمن في حماية إنسان ومكتسبات الوطن .وأضاف أن طيران الأمن يقوم بجهود أمنية وإنسانية في الاستطلاع ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع قوات الأمن الخاصة وقوات الطواري الخاصة كما يقدم خدمات إنسانية بالبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين وإيصال الإغاثات، فيما يعرض ركن أمن المطارات الأجهزة المستخدمة في حماية وأمن المسافرين .وأفاد الملازم أول اليحيا، أن قسم المباحث الإدارية يسلط الضوء على الجهود المبذولة في التصدي لعمليات الرشوة والجرائم الملحقة بها وجرائم تمويل الإرهاب، مبيناً أن الرقم 980 مخصص لبلاغات مثل هذه الجرائم فيما خصص الرقم 990 لمركز البلاغات الأمنية،إضافة إلى ركن مركز المعلومات الوطني والعروض اليومية لمهارات وقدرات رجال الأمن فيما تتاح التجربة لزوار المهرجان في الرمي بذخيرة صبغية.// انتهى //13:42ت م0060