القاهرة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسعبرت اليوم 57 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بحمولات إجمالية بلغت 3 ملايين و200 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم أن قافلة الشمال ضمت 34 سفينة بحمولات بلغت مليونا و700 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن كان أكبرها سفينة حاويات حمولتها 173 ألف طن.// انتهى //13:50ت م0065