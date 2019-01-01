بريدة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية اليوم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إبراهيم المشيقح، الذي قدم للسلام على سموه ، وتسليمه التقرير الختامي لمشاركة المنطقة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الحادي عشر ، وخطة مشاركة المنطقة في ملتقيات السفر والسياحة القادمة.وأثنى سموه على مشاركة المنطقة لإبرازها سياحياً، مشيداً بدور فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة وشركائها على المشاركة المتميزة التي تسهم في إبراز تطور القصيم كوجهة سياحية جاذبة.وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية المشاركة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي وفق رؤية وأهداف مجلس التنمية السياحية لخدمة تسويق المنطقة ، وجذب الاستثمارات السياحية ، والتعريف بما تحتويه القصيم من مقومات سياحية وتراثية مميزة وفرص استثمار وغيرها من الأنشطة بالشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.كما ناقش سمو أمير منطقة القصيم فكرة وآلية المشاركة بهذا الملتقى في دورته القادمة والمشاركة في ملتقيات متخصصة أخرى تساهم في جذب الاستثمارات للمنطقة.// انتهى //13:51ت م0066