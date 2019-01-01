الدمام 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسوقعت أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية سايتك في مقر الأمانة بالدمام اليوم اتفاقية تعاون مشترك في مجال تفعيل برامج الخدمة المجتمعية.ووقع الاتفاقية عن الأمانة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعن المركز مديره الدكتور حسن بن مساعد الأحمدي .وتهدف الاتفاقية إلى بحث أوجه التعاون المشتركة بين الجهتين لتفعيل برامج الخدمة المجتمعية بين الطرفين، كما تهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والعمل على تطوير الأنشطة التعاونية وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يخدم المصلحة المشتركة التي تصب في المصلحة العامة, وإجراء الأبحاث والدراسات في مختلف المجالات ذات العلاقة بالإبتكار والإبداع والريادة ضمن التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030, لنشر وتعميم قصص النجاح وتشجيع المجتمع في الإسهام في احتضان المبدعين والمبتكرين, وتنظيم لقاءات وندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية ومؤتمرات وورش عمل وإقامة الفعاليات والنشاطات المشتركة في المناسبات الوطنية والموسمية في مجال الابداع .// انتهى //13:59ت م0067