الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسنظم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس ، دورة تدريبية بعنوان "اخلاقيات المهنة "، وذلك بمقر جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية .وأوضح المختص في تدريب الممارسات المهنية الاحترافية حمزة صبيحي، أهمية تعزيز أخلاقيات المهنة على صعيدي الفرد والمنشأة، من خلال الترتكيز على السلوك والممارسات الإيجابية، التي منها الإخلاص والأخلاق والأمانة والعدل والتواضع والصبر والإحسان. وفي المقابل حذر من الممارسات السلبية، ومنها الكذب، والغش والفساد، والظلم، والاعتداء.ولفت إلى وجود عدد من مرتكزات أخلاقيات المهنة في بيئة العمل، مثل الإحترام والإحتفاظ بالألقاب الإدارية، وعدم تجاوز المرجعية الإدارية، والاستشارة عوضاً عن الاجتهاد في غير موضعه، وحسن الظن بالمسؤولين، والالتزام بالقرارات والتعليمات الإدارية والسياسات المنظِّمة، وتقديم الأفكار المطورة للعمل، والنصح بالآداب والأخلاقيات المتفق عليها.وأشار إلى أهمية التعامل الحسن بين الموظف وزملائه، والاحترام واللباقة بالتعامل مع الآخرين، والعمل الجماعي، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين الموظفين، ونشر الاتجاهات الايجابية بين الزملاء في العمل، للإسهام في الارتقاء بالعمل.كما شدد على العديد من المبادئ التي ينبغي على الموظف الالتزام بها، وفي طليعتها المحافظة على السرية والمهنية، والتعامل بالحيادية، وعدم استغلال المنصب بصورة غير سليمة، واستخدام الموارد بالطرق الأمثل، وعدم قيام الموظف بأي نشاط يؤثر على واجباته ومهامه الوظيفية، وتجنب حدوث تضارب مصالح، والتقيد بالقوانين والأصول المهنية.وأشار إلى انعكاس سيادة أخلاق المهنة على بيئة العمل، مما يسهم في قوة المؤسسة وقدرتها على المنافسة، وتقليل التكاليف وزيادة مستوى الإنتاج ورفع معدل الأرباح، وتعزيز جو العمل الملائم، لتوطيد العلاقة الإيجابية بين القيادة والمنفذين من جهة، وبين الموظفين أنفسهم من جهة أخرى، كما أنها تشعل جذوة الحماس والمنافسة الشريفة بين أولئك الموظفين، مستشهداً بقصص واقعية أكدت الأثر الإيجابي والفاعل لأثر أخلاقيات المهنة على بيئة العمل.// انتهى//14:00ت م0068