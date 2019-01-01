أبها 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واساطلع مدير عام الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي اليوم، على الخدمات التي يُقدمها مكتب المساجد والدعوة والإرشاد في مركز "الشعف" التابع لإمارة منطقة عسير.وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الشؤون الإسلامية بعسير عبدالله الحكمي, أن زيارة الغامدي تأتي في إطار متابعة الفرع لسير عمل المكاتب التابعة له، وخطط عمل مراقبي المساجد ومتطلباتها، إضافة إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدم للمراجعين ومواكبة خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المنبثقة من برنامج التحول الوطني.// انتهى //14:04ت م0070