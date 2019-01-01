الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واساختتمت لجنة الأدب الشعبي مساء أمس نشاطها بالأمسية الشعرية السابعة ضمن الفعاليات الثقافية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33 " التي أقيمت على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية .وأحيا الأمسية الختامية الشعراء مهدي بن عبار العنزي، مستور الذويبي ومحمد بن دايل ونمر الهجلة ، والمنشد خضير الصعيليك.وقدم الأمسية جازي العايد حيث ألقى الشعراء نصوصًا شعرية نالت استحسان الحضور.// انتهى //14:52ت م0100