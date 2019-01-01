الجنادرية / اختتام أمسيات الشعر الشعبي المصاحبة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33 )
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
اختتمت لجنة الأدب الشعبي مساء أمس نشاطها بالأمسية الشعرية السابعة ضمن الفعاليات الثقافية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33 " التي أقيمت على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية .
وأحيا الأمسية الختامية الشعراء مهدي بن عبار العنزي، مستور الذويبي ومحمد بن دايل ونمر الهجلة ، والمنشد خضير الصعيليك.
وقدم الأمسية جازي العايد حيث ألقى الشعراء نصوصًا شعرية نالت استحسان الحضور.
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14:52ت م
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