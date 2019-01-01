حائل 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل في رالي حائل 2019, ضمن الجهات الحكومية المتواجدة في موقع الفعاليات المصاحبة للرالي بمنتزه المغواة بحائل, بجناح يضم معرض توعوي وتثقيفي لزوار الرالي.وأوضح مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن المعرض يحوي شاشات تلفزيونية يعرض من خلالها رسائل تثقيفية وتوعوية وقيم دينية واجتماعية وفكرية ووطنية عن الأمن الفكري ومكافحة السحر والشعوذة والدجل ومكافحة الجرائم المعلوماتية, بالإضافة إلى رسائل توعوية تعالج مخالفات الآداب العامة من ملبوسات وشعارات وكتابات وغيرها من المخالفات الشرعية.وأعرب العسيري عن شكره لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, على دعمه ومتابعته للقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل وجه.// انتهى //14:55ت م0101