ثقافي / "خيركم" بجدة تُجيز أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة خلال العام الجاري
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
جدة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
اجتاز طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة جدة البالغ عددهم 7146 طالباً منذ مطلع العام الجاري اختبارات الجمعية في مختلف فروع القرآن .
وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي ، أن 6317 طالباً نجحوا في اختبارات فروع القرآن التي تبدأ من جزء "عم" حتى 30 جزءً ، في حين حصل 4586 طالباً منهم على تقدير ممتاز ، مشيراً إلى أن إدارة القياس والتقويم ممثلة بقسم الاختبارات تمنح الطالب شهادته فور انتهائه من أداء الاختبار عبر برنامج الاختبارات الالكترونية.
وبين المهندس حنفي ، أن ثمرة هذه الأعداد المُباركة الذين يُمثلون الحلقات القرآنية في أحياء محافظة جدة هي 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله يتخرجون من الحلقات سنوياً ، وخلال العقد الأخير خرّجت الجمعية ما يقارب 10 آلاف حافظ وحافظة لكتاب الله .
// انتهى //
14:58ت م
0102