جدة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واساجتاز طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة جدة البالغ عددهم 7146 طالباً منذ مطلع العام الجاري اختبارات الجمعية في مختلف فروع القرآن .وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي ، أن 6317 طالباً نجحوا في اختبارات فروع القرآن التي تبدأ من جزء "عم" حتى 30 جزءً ، في حين حصل 4586 طالباً منهم على تقدير ممتاز ، مشيراً إلى أن إدارة القياس والتقويم ممثلة بقسم الاختبارات تمنح الطالب شهادته فور انتهائه من أداء الاختبار عبر برنامج الاختبارات الالكترونية.وبين المهندس حنفي ، أن ثمرة هذه الأعداد المُباركة الذين يُمثلون الحلقات القرآنية في أحياء محافظة جدة هي 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله يتخرجون من الحلقات سنوياً ، وخلال العقد الأخير خرّجت الجمعية ما يقارب 10 آلاف حافظ وحافظة لكتاب الله .// انتهى //14:58ت م0102