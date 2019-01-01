الأحساء 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسدشن رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك اليوم، الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة بعد إطلاق هويته الجديدة، في مقر المؤسسة بمحافظة الأحساء.وأفاد رئيس المؤسسة العامة للري أن الموقع الحديث جرى إنشائه بكوادر سعودية من منسوبي المؤسسة, كما يتيح لمستخدميه إمكانية التقديم على جميع البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجالات الري، بالإضافة إلى تمتع المستخدم بخاصية التقديم على المعاملات إلكترونيًا ومتابعتها ومعرفة الإجراء لها وخط سيرها.ولفت الانتباه إلى أن الموقع يتضمن جميع الخدمات الذاتية لمنسوبي المؤسسة, من أجل توفير الجهد والمحافظة على الوقت للمستفيد.وأعرب الدكتور آل الشيخ مبارك, عن شكره للعاملين في المؤسسة على جهودهم المبذولة من أجل ظهور الموقع بهذا الشكل المتميز، متمنيًا أن يُسهم في تقديم خدمات وتسهيلات وتفعيل الإجراءات بشكل يليق بالمستخدمين والمتفاعلين مع البوابة الإلكترونية.// انتهى //15:08ت م0106