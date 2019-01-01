لندن 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان على دعم الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي تم التوصل إليه مع التكتل.وقالت في رسالتها بمناسبة العام الجديد إن "إقرار الاتفاق ليصبح قانونًا، سيجعل بريطانيا تتجاوز مرحلة حرجة ويلقي وراء ظهورنا فترة هدامة من الاضطراب السياسي".وأضافت ماي أنه "بينما كان استفتاء 2016 بشأن بريكست مثيرًا للانقسام، فإن هناك فرصة لجعل 2019 العام الذي ننحي فيه خلافاتنا جانبًا ونمضي إلى الأمام.ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية خروج البلاد بدون اتفاق مع بروكسل، حيث لوح بعض النواب بعدم دعم الاتفاق.ومن المقرر التصويت على اتفاق الانسحاب بمجلس العموم في 15 ينايرالجاري.// انتهى //15:15ت م0107