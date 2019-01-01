وبين معاليه أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالرعاية الكريمة التي حظي بها حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت عنوان "وفاء وولاء"، حيث يسترجع فيه الجميع الماضي العريق ووحدة هذا الوطن كياناً وإنساناً.كما نوه المجلس بالمضامين التي اشتملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ خلال المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وما تم التأكيد عليه بأن المملكة قامت على منهج الوسطية والاعتدال، وتشرُف بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.عقب ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تطرق إلى ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد بالرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية، وما خرج به من اتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن للتنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.وأفاد معالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر من القرارات ما يلي :أولاً:بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (229 / 58) وتاريخ 14 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلين اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي – الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 17 / 5 / 1430هـ-.وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.ثانياً:بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (230 / 59) وتاريخ 15 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.ثالثاً:بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 23 – 12 / 40 / د) وتاريخ 4 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا.// يتبع //15:24ت م0109