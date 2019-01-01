الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستعرض كشافة وزارة التعليم ضمن جناح الوزارة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ، مبادرة نبذ التعصب الرياضي التي تأتي ضمن مبادرات "مجتمع حيوي برؤية المملكة 2030" في إطار جهود كشافة الوزارة، الهادفة الى إيجاد مبادرات مجتمعية لمعالجة بعض القضايا التي تمس النسيج المجتمعي، والسعي من خلالها إلى تحقيق جملة من الأهداف لإبراز الصورة المشرقة للمجتمع ومواكبة المكانة المميزة التي وصلت إليها الرياضة السعودية على كافة الأصعدة.وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة مجدي بن محمد الصبيحي، أن المبادرة تهدف إلى نشر مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف، وتنمية الشخصية المتكاملة للكشاف بتعزيز مهارات التفاعل الايجابي مع الحياة، والمشاركة في معالجة ظاهرة التعصب الرياضي، وما يمكن أن تسببه من ظاهرة سلبية على تطور الألعاب والرياضة في المملكة، فضلاً عن تأثير ذلك على تميزها وقدرتها على المنافسة محلياً ودولياً.وأفاد مشرف النشاط الكشفي بالوزارة نوح بن علي الغانمي، أن المبادرة التي تعرضها عدد من إدارات التعليم بالمملكة تتناول دور المؤسسات التعليمية والتربوية والأندية الرياضية ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة في توعية أفراد المجتمع، خاصة الجماهير الرياضية بمخاطر التعصب الرياضي، وأهمية إشاعة الأخلاق الرياضية والتنافس الشريف بين الأندية وجماهيرها، وتبصير الجمهور بدور الأنظمة والقوانين في الحد من ظاهرة التعصب الرياضي.// انتهى //15:29ت م0112