الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسيقدم المعرض التوعوي النسائي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال اركانه بالجنادرية برامج توعوية للزائرات عن انواع المخدرات وأضرارها والعلامات الدالة على التعاطي ووسائل التهريب والمواد المخدرة وصوراً للمضبوطات.كما تضم الأركان التوعوية التعريف بقسم علاج المدمنين في مركز الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني لتقديم الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان بالإضافة الى ركن للأطفال يشتمل على البرامج والرسومات التوعوية .// انتهى //15:34ت م0113