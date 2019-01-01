الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسضبطت الفرق الميدانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض عددًا من المخالفات لنظام المبيدات والأسمدة والبذور ونظام الزراعة العضوية المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجية، خلال الفترة المنصرمة من بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر لعام 2018.وأوضح مدير مكتب الزراعة بالرياض المهندس فهد الحمزي أن الوزارة لن تتهاون مع من يخالف الأنظمة وإنزال أشد العقوبة للمخالفين، موضحًا أن العقوبات تشمل غرامات مالية، وإتلاف المواد المستخدمة, حيث يكون ذلك على حساب الشركة أو المؤسسة الممارسة للمخالفة, كما تصل العقوبات إلى إغلاق المنشأة المخالفة.بدوره, أوضح رئيس قسم الإرشاد الزراعي بمكتب الرياض المهندس عيسى الخلف، أنه خلال العمل الميداني المتمثل بزيارة عدد من المواقع جرى ضبط مستودعًا تابع لمحال زراعية يمارس تصنيع مدخلات مخالفة للنظام تمثلت في تصنيع 2415 لترًا من المبيدات الكيميائية غير مسجلة بالوزارة, وبيع 730 لترًا من المبيدات منتهية الصلاحية، وتصنيع 5670 لترًا من المبيدات دون مراعاة المعايير الخاصة، بالإضافة إلى تصنيع المدخلات بطريقة بدائية, مشيرًا إلى أن المستودع لا يراعى فيه شروط السلامة والمهنية, حسب الشروط والضوابط المعمول بها والمنصوصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.وبين أنه جرى ضبط عدة مخالفات على محال بيع للمبيدات وأسمدة وبذور الواقعة بشارع سلام بمدينة الرياض تمثلت في عرض 166.7لترًا من المبيدات المحظورة، و 19 لترًا من المبيدات منتهي الصلاحية, و 33.75 لترًا من المبيدات التي لا تحمل رقم تسجيل، وبيع 25 كيلو جرامًا من أسمدة وبذور بالتجزئة, بالإضافة الى ضبط مخالفتين لنظام الزراعة العضوية بمنافذ بيع منتجات عضوية تمثلت في عرض منتجات تقليدية على أنها منتجات عضوية، وعرض منتجات عضوية تحمل شعار المنتج العضوي ولا تحمل شهادة توثيق المنتج، ومنتجات تقليدية مع منتجات عضوية.// انتهى //15:36ت م0114