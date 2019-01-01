جدة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسواصلت "الحديقة الثقافية" تقديم فعالياتها اليوم ، بساحة النورس في الواجهة البحرية بجدة ، التي تنظمها أمانة المحافظة ، بإشراف ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة"، وسط إقبالًا لافت من أهالي وزوار جدة خلال إجازة منتصف العام ، تُلبي في تنوع برامجها احتياجات جميع الفئات العمرية.وأفاد مدير عام الخدمات الاجتماعية بأمانة جدة محمد اليامي ، أن زوار الواجهة البحرية على موعد مع الفعالية المنوعة المتمثلة في المسرحيات الهادفة "دمى" الخاصة بالأطفال ، وأوبريت بعنوان "لبيه يابو فهد" ، وأوبريت "ولي العهد" ، الذي تقدمه جمعية الثقافة والفنون ، كما تعرض الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عِدة فعاليات منها ما يتعلق بكسوة الكبعة ، وآخر بالتدوير في الحرمين الشريفين ، فيما تقدم وزارة التعليم مبادرات تطوعية ، وغيرها من الفعاليات التي تزيد عن 40 فعاليات خلال أيام الحديقة الثقافية .يُذكر أن الحديقة الثقافية تفتح أبوابها للزوار من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء ، وتُعد إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي بمشاركة عدد من الجهات حكومية ، وتستمر 10 أيام خلال إجازة منتصف العام، حيث تهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.// انتهى //16:24ت م0129