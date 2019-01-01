الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسعرّفت الهيئة العالمية للكتاب والسنة زوار الجنادرية بجهودها العالمية لخدمة كتاب الله والعلوم المتصلة به وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.واستوقف معرض الهيئة زوار المهرجان لمشاهدة أرقام و إحصائيات أعمال الهيئة التي تظهر دور الهيئة الكبير والمؤثر في خدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث تتواجد الهيئة في 78 دولة حول العالم ويبلغ عدد الكليات والمعاهد القرآنية في آسيا وإفريقيا وأوروبا 86 كلية ومعهد ، حيث خرّجت الهيئة 61275 حافظاً وحافظة في مختلف دول العالم ونفذت الهيئة ما يزيد عن 573 مسابقة ودورة قرآنية وقدمت 2868 منحة دراسية لطلابها وطالباتها.وأشاد زوار المعرض بمشروع المقرأة الالكترونية التي استفاد منها 1215 شخص حول العالم ، فيما أقامت الهيئة مايقارب 6 معارض للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ومايزيد عن 15 مؤتمراً محلياً ودولياً في الإعجاز العلمي للكتاب والسنة .وقدمت الهيئة العالمية للكتاب والسنة خدمة توزيع المصاحف في أرجاء العالم حيث وزعت ما يزيد عن 2 مليون مصحف في مختلف دول العالم في صورة بهية لنشر كتاب الله وتعليمه وتحفيظه وذلك بدعم مادي ومعنوي لا ينقطع من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية حيث توسعت أعمال الهيئة لتشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا واستراليا وأمريكا الجنوبية.//انتهى//16:24ت م0130