عام / مساعدات طبية من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة لمحافظة المهرة
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
الوديعة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس ، مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على محاليل الغسيل الكلوي تزن 24 طنًا و90 كيلو غرامًا ، تستهدف محافظة المهرة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .
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16:28ت م
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