الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسيستقبل جناح منطقة القصيم بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، زواره بالتمر والكليجا والقهوة وسط ضيافة مفتوحة داخل القصر التراثي وبين أطلال الماضي، وصلت إلى ما يقارب 100 كيلو من التمر السكري الفاخر، و25 ألف قرص كليجا، و700 دلة قهوة.وتعكس تلك الضيافة نموذجاً تفصيلياً لطرق الضيافة العربية الأصيلة عامة ومنطقة القصيم خاصة والتي تشتهر بزراعة النخيل والبر الذي يصنع العديد من المنتجات الشعبية التي تصل إلى أكثر من 60 نوعاً من الحلويات الشعبية يتم صنعها على أيدي فتياتها ونسائها.ويقدم جناح منطقة القصيم داخل القصر التراثي أكبر صينية ضيافة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، بطول مترين وعرض مترين مصممة على أربعة طوابق يتم تجديدها أكثر من 10 مرات يومياً وتزويدها بالتمر السكري.في سياق متصل زار نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك سليمان بن عبدالله التويجري، جناح منطقة القصيم، واطلاع على ثقافة وحضارة المنطقة ، وكان باستقباله نائب رئيس وفد المنطقة أحمد الحصين، الذي استعرض له تفاصيل مشاركة منطقة القصيم وتاريخها وما يحتويه الجناح من تفاصيل متعددة وأركان مختلفة، مؤكداً على حرص سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه بعكس ما تحتويه المنطقة بتفاصيلها كافة، مقدماً شكره وتقديره لنائب محافظ الهيئة العامة للجمارك على زيارته وتشريفه للجناح.من جهته قدم نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على الجهود المبذولة في جناح منطقة القصيم والمشاركة المميزة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، معرباً عن سعادته لما رآه من أرث وتفاصيل تعكس عمقاً تاريخاً وحضارياً وعلمياً تمتلكها المنطقة .// انتهى //16:33ت م0132