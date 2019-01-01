الأحساء 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسشاركت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء في فعاليات مهرجان "همم" لذوي الإعاقة وأسرهم، الذي نظمته جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة في الصالة الخضراء الرياضية بالدمام ، على مدى خمسة أيام.وتمثلت مشاركة الجمعية في ركن تعريفي ببرامج الجمعية وخدماتها ومشروعتها والفئات المستفيدة منها، إلى جانب الفرق التطوعية المتخصصة التابعة لها ، بالإضافة إلى تعليم الزوار أساسيات لغة الإشارة، وتجربة شعور وإحساس الصم وضعاف السمع من خلال سماعة عازلة للضوضاء تحت عنوان "جرب إعاقتي.وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري حرص الجمعية على توطيد العلاقة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك من خلال التواجد في مثل هذه الفعاليات التي تعنى بنشر الوعي وإرشاد أسر ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع بالإشكالات التي تعاني منها هذه الفئة، والطرق المثلى للتعاطي معها ، معربا عن شكره الجزيل لجمعية همم نظير دعوتهم للجمعية.// انتهى //16:58ت م0140