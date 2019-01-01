الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين ، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.// انتهى //17:08ت م0141