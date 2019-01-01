تبوك 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسيواصل " المركز السياحي" والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك بمجمع بارك مول بتبوك, فعالياته من خلال تقديمه حراكاً فنياً يشارك فيه أكثر من 15 فنانًا وفنانًة من أبناء منطقة تبوك ، حيث برزت جماليات الفن المعاصر من خلال فعاليات الرسم المباشر التي يقيمها المركز يومياً والتي تجذب الزوار ومحبي الفنون التشكيلية بمختلف مدارسها .ويهدف الفنانين والفنانات من عرض هذا الفن لزوار المركز لنشر ثقافة الفنون التشكيلية لكافة المجتمع، في حين تتحدث لوحاتهم عن العديد من القضايا بطرق ابداعيه، بأساليب تنوعت بين الواقعية والانطباعية والتجريدية والسريالية، والتي تبرز الطابع الخاص لكل فنان وفنانة .كما يشتمل المركز السياحي على معرض للفنون التشكيلية المتنوعة حيث يضم أكثر من 100 لوحة فنية لأكثر من 60 فنانًا وفنانًة يمثلون الفن التشكيلي لأبناء مختلف مدن ومحافظات المنطقة, ويعطي الزوار فكره عن ما وصل إليه الفن في منطقة تبوك .من جانبها أكدت الفنانة امل العطوي أن منطقة تبوك تمتلك مواهب وطاقات مميزة تحتاج إلى الانطلاقة بشكل أكبر، ومنح الفرصة والتشجيع، وهذا ما لمسوه من خلال المركز السياحي الذي أتاح لزواره التعرف على الجانب الإبداعي للمشاركين، معربتاً عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، لدعمه المتواصل لأبناء المنطقة وكل ما يساهم في تلبية متطلباتهم .إلى ذلك يواصل " المركز السياحي" فعالياته التي تضم مركز حرفي، ومركز للتجارب السياحية الناجحة بالمنطقة، وأجنحة لمقدمي الخدمات السياحية والعروض المتحفية الشعبية والتاريخية,والتي تهدف إلي اثراء الزوار بالمعلومات السياحية التي تزخر بها منطقة تبوك .// انتهى //18:13ت م0150