الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 1 يناير 2019 م واسأقامت إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم للفئات السنية ورشة عمل لوحدة اكتشاف المواهب، التي تضم 25 كشافًا في مدن ومحافظات المملكة ، لتعنى بمتابعة المواهب، وحضور المناسبات الرياضية على مستوى بطولات المدارس أو منافسات الأكاديميات الخاصة.وتضمنت ورشة العمل التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، شرح المدير الفني في إدارة المنتخبات السنيّة بندر الأحمدي، وبحضور المشرف العام على إدارة المنتخبات الوطنية السنية حمزة إدريس، ومدربي المنتخبات الوطنية السنيّة لعملية الربط بين منهجية إدارة المنتخبات السنية وأهدافها الفنية ووحدة اكتشاف المواهب، من أجل السير نحو تحقيق أهداف فنية محددة، إضافةً إلى تحديد آلية لتقييم اللاعبين وتوحيد إجراءات عملية التقييم، وكذلك تكوين قاعدة بيانات كبرى على مستوى المملكة للأعمار بين ثمانية أعوام و 18 عامًا.// انتهى //18:21ت م0151