الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستأهل فريق الباطن إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بفوزه على فريق الحجاز بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن دور الـ 64 للمسابقة على ملعب على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.وسجل هدفي الباطن لاعبيه كريسان كروز ، ومحمد الظفيري في الدقيقتين 65 و 90 ، فيما سجل هدف الحجاز الوحيد بالدقيقة 83 ، ويلعب لاحقًا الفيحاء مع الشهيد.// انتهى //18:22ت م0152