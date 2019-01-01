رياضي / كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم : الباطن يتأهل إلى دور الـ 32
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
تأهل فريق الباطن إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بفوزه على فريق الحجاز بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن دور الـ 64 للمسابقة على ملعب على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.
وسجل هدفي الباطن لاعبيه كريسان كروز ، ومحمد الظفيري في الدقيقتين 65 و 90 ، فيما سجل هدف الحجاز الوحيد بالدقيقة 83 ، ويلعب لاحقًا الفيحاء مع الشهيد.
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18:22ت م
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