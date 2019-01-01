الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 1 يناير 2019 م واسحقق فريق الجيل الفوز على نظيره الفتح بهدف دون رد اليوم في أخر مباريات الجولة 12 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا.وأصبح رصيد الجيل 17 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 13 في المركز التاسع.وكانت مباريات الجولة قد بدأت أمس الاثنين بست مواجهات شهدت فوز الاتفاق على القادسية بهدفين مقابل هدف، وفوز الوحدة على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف.وفاز الهلال على الباطن بهدفين مقابل هدف ، فيما فاز الشباب على هجر بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفاز الأهلي على التسامح بخماسية مقابل هدف.// انتهى //18:22ت م0154