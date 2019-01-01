الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واساستقبل بنك الدم في جناح الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33، ما يقارب 1240 متبرعاً ومتبرعة من رواد مهرجان الجنادرية منذ انطلاقة المهرجان.ويخضع المتبرع إلى فحوصات أولية قبل مرحلة التبرع بالدم، حيث تطبق الشؤون الصحية بالحرس الوطني في عياداتها على أرض الجنادرية إجراء التحاليل المخبرية وتحاليل كشف الحساسية للأمراض المعدية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، إضافة إلى توعيتهم وتثقيهم بأهمية التبرع بالدم.// انتهى //18:24ت م0155