الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسبعبارة الترحيب الشهيرة " مرحباً ألف " تستقبل قرية عسير التراثية على أرض الجنادرية زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، وسط ساحة رحبة تُرفرف فيها راية التوحيد شامخة بالولاء والوفاء للوطن وقيادته.وفي أروقة القرية التراثية يعيش الزائر الماضي العريق والحاضر الزاهر ، ويُسافر جيل الشباب عبر قصور التاريخ والتراث إلى واقع آبائهم وأجدادهم لتربطهم بتراثهم وموروثهم، وجولة أخرى وسط متاحف القرية التي تجمع ما يزيد عن 13 ألف قطعة أثرية ونادرة تمكنهم من مشاهدة الحرف الرائعة التي كان عليها الآباء والأجداد .ويقدم مسرح القرية الفلكلور والموروث المميز بالألحان العسيرية واللوحات الفنية المتنوعة تقدمها فرق منطقة عسير الشعبية التي إجتمعت من كافة اتجاهات المنطقة لترسم البهجة على محيّا زوار الجنادرية 33 .// انتهى //18:25ت م0157