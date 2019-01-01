الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسنفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال ركن المسئولية المجتمعية بجناحها المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33 "، عدد من البرامج والدورات التدريبية لزوار المهرجان في الأقسام التخصصية، وبرامج التدريب "اتقن"، وبلغ عدد المشاركين في الدورات أكثر من 200 متدرب ومتدربة .وأوضح المشرف على الركن المهندس حسين نافع ، أن ركن المسئولية المجتمعية يقدم عرضا مفصلاً لزوار المهرجان عن مبادرات المؤسسة وبرامجها في المسؤولية المجتمعية كالصيانة التطوعية التخصصية "صيانة" في المجالات التقنية والمهنية للفئات المستفيدة، والتدريب الإنتاجي "منتجون"، كما يستعرض منتجات الوحدات ومخرجات التدريب في الاقسام التخصصية ومدى استفادة المجتمع منها، إضافة إلى برامج دعم المؤسسة لرواد الأعمال "ريادة"، وتقديم الاستشارات والدعم اللوجيستي والمالي من خلال منظومة الشركاء والاهتمام بالبيئة وبرامج اعادة التدوير "بيئة"، وبرنامج "همة" وهو عبارة عن دبلوم معتمد يقدم في اقسام التقنية الخاصة في عدد من الكليات لذوي الهمم، و برنامج "قبول" لذوي الاحتياجات الخاصة وابناء الشهداء وفق المعايير العالمية، إلى جانب برنامج "مزايا لمنسوبي المؤسسة وعائلاتهم .// انتهى //18:25ت م0158