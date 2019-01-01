إسلام آباد 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستبادلت باكستان والهند اليوم، قوائم المنشآت والمواقع النووية لتجنب الحوادث العرضية في هذا الميدان ولحمايتها من أي هجوم أثناء أي حرب يمكن أن تندلع بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن عملية تبادل قوائم المنشآت النووية جرت عبر القنوات الدبلوماسية في كل من إسلام آباد ونيودلهي، بموجب اتفاقية حظر الهجمات على المنشآت النووية بين البلدين.وأشار البيان إلى أن عملية تبادل قوائم المنشآت النووية يأتي للعام الثامن والعشرين على التوالي تطبيقًا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 31 ديسمبر من عام 1988 التي تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر منذ عام 1991 بهدف تبادل وثائق حول المواقع النووية التي يريد البلدان إدخالها في نطاق هذه الاتفاقية في اليوم الأول من كل عام ميلادي.من جهة أخرى، تبادلت باكستان والهند قوائم بأسماء السجناء المدنيين لدى بعضهما البعض وفقًا لاتفاقية الوصول القنصلي إلى السجناء المدنيين المبرمة بين البلدين التي تلزمهما بتبادل قوائم السجناء بعد كل ستة أشهر من السنة الميلادية.وأوضحت الخارجية الباكستانية أن تبادل قوائم السجناء جرى عبر القنوات الدبلوماسية، حيث قامت وزارة الخارجية الباكستانية بتسليم السفارة الهندية في إسلام آباد قائمة تشمل أسماء 537 سجينًا هنديًا مودعين في السجون الباكستانية بينهم 54 من السجناء المدنيين و 483 سجينًا من صيادي الأسماك.من جهة أخرى ، قامت الخارجية الهندية بتسليم السفارة الباكستانية في نيودلهي قائمة مماثلة تضم 249 سجينًا مدنيًا باكستانيًا و 98 صيادًا في السجون الهندية.ويتم تبادل قوائم أسماء سجناء البلدين بين إسلام آباد ونيودلهي مرتين في كل عام بموجب اتفاق الوصول القنصلي للسجناء الموقع في عام 2008 حيث يتم تبادلها في الأول من يناير وفي الأول يوليو من كل عام.// انتهى //19:22ت م0165