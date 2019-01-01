الطائف 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسدشنت أمانة الطائف ممثلة بوحدة تحسين المشهد الحضري, مشروع لتحسين المشهد البصري وهو عبارة عن عربة تقوم بتصوير وتحليل أوجه التشوه البصري في أحياء وشوارع وضواحي المدينة، ضمن مشروع "مسح وتخطيط أحياء وشوارع مدينة الطائف لتحسين المشهد البصري".وأوضحت وكالة التعمير أن الأمانة أطلقت المشروع بهدف حصر أشكال التشوه البصري كافة من خلال استخدام كاميرات متخصصة عالية الدقة تعمل على التقاط صور بزاوية تصل إلى 360 درجة ، ويتولى فريق متخصص من الأمانة متابعة المخرجات وتحليلها ووضع آليات المعالجة والتعامل مع أشكال التشوه المختلفة، في مواكبة لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية.وبيّنت أن المركبة تلتقط صورًا لواجهات المباني وأرصفة الطرق، ومداخل الأحياء والطرق الرئيسة والفرعية والكباري والحدائق وغيرها.وأشارت إلى أن الأمانة تهدف من خلال تفعيل المشروع إلى تسريع أعمال حصر أشكال التشوه البصري وآليات المعالجة مع وضع قاعدة بيانات لتخزين المخرجات والرجوع إليها.// انتهى //19:25ت م0166