إسلام آباد 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسلقي أربعة جنود على الأقل مصرعهم وأصيب ستة آخرون جراء هجوم نفذه مسلحون اليوم على مركز تدريب للقوات شبه العسكرية الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن أربعة مسلحين مدججين بالأسلحة والمتفجرات اقتحموا مركزاً لتدريب القوات شبه العسكرية في منطقة "لورالاي" بإقليم بلوشستان وأطلقوا النار على الجنود داخل المركز مما أدى إلى مقتل ستة جنود وإصابة ستة آخرين.وأضاف أن فرقة التحرك السريع وقوات الأمن هرعت إلى الموقع وتمكنت من القضاء على الإرهابيين، مشيراً إلى أنهم كانوا يرتدون سترات ناسفة.// انتهى //20:56ت م0170