الرياض 25 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 1 يناير 2019م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادث الطعن الذي وقع بمحطة قطارات في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وللتفجير الذي وقع أمام مدخل مركز تسوق بمدينة كوتاباتو جنوبي الفلبين، وما نتج عنهما من سقوط قتلى وجرحى.وجدد المصدر، التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي المملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //21:05ت م0171