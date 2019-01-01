الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, بمكتبه في الوزارة اليوم, منسوبي الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين, الذين قدموا لتهنئة سموه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للحرس الوطني.

وفي بداية الاستقبال، ألقى معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري كلمة رحب فيها بسموه مهنئًا باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحرس الوطني سموه بالثقة الملكية الكريمة.

وجدد سمو وزير الحرس الوطني في كلمة له الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، سائلاً الله العون والسداد وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، ولجميع من تعاقب على الوزارة، الذين تشرفوا بخدمة دينهم وقيادتهم ووطنهم من خلال هذا الكيان الكبير حتى وصل لما هو عليه اليوم من تطور وتقدم.

وأكد سمو الأمير عبدالله بن بندر ثقته في منسوبي وزارة الحرس الوطني للعمل بجد وإخلاص لإكمال المسيرة وتسخير الطاقات والقدرات والإمكانات في سبيل المزيد من الارتقاء بالوزارة بجميع قطاعاتها، لتؤدي رسالتها والمهام والأدوار المناطة بها على أكمل وجه، مواكبةً لما تشهده المملكة من نقلات تطويرية في المستويات كافة وسعياً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن مكتب سموه مفتوح للجميع.

حضر حفل الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي, ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض, ومعالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، وأمراء الأفواج, ورؤساء الهيئات العسكرية، وقادة الألوية والوحدات, ومديري الإدارات, وكبار المسؤولين بالحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.

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21:09ت م

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